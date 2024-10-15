Зеленський провів Ставку з питань енергетики. Посилять ППО у прикордонних і прифронтових регіонах

Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, на якій говорили про енергетику і комплексну підготовку до зими.
За словами глави держави, доповідали усі, хто залучений у цій сфері: Нафтогаз, Укренерго, міністерства енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряні сили ЗСУ, обласні військові адміністрації.
"Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах. Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень", - розповів Зеленський.
Він додав, що також триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок.
- Нещодавно стало відомо, що Енергоатом достроково завершив планову ремонтну кампанію. А Укренерго заявило, що перед зимою накопичило трикратний запас ремонтного обладнання.
- Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін працює у трьох напрямках, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.
- Минулого місяця міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про те, що, за даними розвідки, РФ готує удари по об'єктах ядерної енергетики.
- 15 жовтня Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко повідомив, що Україна готується до масованих ударів Росії із початком осінньо-зимового періоду.