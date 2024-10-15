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Зеленський провів Ставку з питань енергетики. Посилять ППО у прикордонних і прифронтових регіонах

Також триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок.

Зеленський провів Ставку з питань енергетики. Посилять ППО у прикордонних і прифронтових регіонах
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офісу президента України

Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, на якій говорили про енергетику і комплексну підготовку до зими. 

За словами глави держави, доповідали усі, хто залучений у цій сфері: Нафтогаз, Укренерго, міністерства енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряні сили ЗСУ, обласні військові адміністрації. 

"Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах. Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень", - розповів Зеленський.

Він додав, що також триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок.

  • Нещодавно стало відомо, що Енергоатом достроково завершив планову ремонтну кампанію. А Укренерго заявило, що перед зимою накопичило трикратний запас ремонтного обладнання.
  • Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, що Кабмін працює у трьох напрямках, щоб узимку в усіх домівках було світло і тепло. Йдеться про підготовку інфраструктури, накопичення ресурсів та створення децентралізованої генерації.
  • Минулого місяця міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про те, що, за даними розвідки, РФ готує удари по об'єктах ядерної енергетики.
  • 15 жовтня Секретар Ради національної безпеки та оборони Олександр Литвиненко повідомив, що Україна готується до масованих ударів Росії із початком осінньо-зимового періоду.
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