Зеленський провів Ставку з питань енергетики. Посилять ППО у прикордонних і прифронтових регіонах

Також триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок.

Володимир Зеленський провів Ставку Верховного головнокомандувача, на якій говорили про енергетику і комплексну підготовку до зими.

За словами глави держави, доповідали усі, хто залучений у цій сфері: Нафтогаз, Укренерго, міністерства енергетики, внутрішніх справ, розвитку громад та територій, Повітряні сили ЗСУ, обласні військові адміністрації.

"Усі рівні захисту енергетичної інфраструктури: інженерний, засобами РЕБ та силами ППО. Активну участь братиме наша авіація. Також ухвалили рішення щодо посилення ППО в прикордонних і прифронтових регіонах. Міністерство внутрішніх справ представило план заходів реагування на обстріли та оперативного відновлення пошкоджень", - розповів Зеленський.

Він додав, що також триває робота зі створення розосередженої мережі когенераційних установок.