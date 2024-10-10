Укренерго заявило, що перед зимою накопичило трикратний запас ремонтного обладнання

В компанії кажуть, що в цю зиму готові, як ніколи, до всіх можливих сценаріїв.

У рамках підготовки до зими Укренерго накопичило трикратний, порівняно з нормативним, запас ремонтного обладнання, повідомила пресслужба компанії.

“Ми маємо повний спектр відповідного силового електротехнічного обладнання, маємо резервний аварійний парк трансформаторів. Ми, напевно, в цю зиму готові, як ніколи, до всіх можливих сценаріїв – так, щоб належним чином на них реагувати”, – зазначив т.в.о. голови правління компанії Олексій Брехт під час форуму “Енергія бізнесу 2024”.

Також Брехт розповів, що накопичений співробітниками компанії досвід в рази прискорив терміни відновлення пошкодженого устаткування.

“Під час останньої масованої ракетної атаки були удари по чотирьох наших підстанціях 750 кВ. І ми відновили їхню роботу в повному обсязі за 13 днів. Це завдяки тому, що ми маємо парк обладнання, фахову команду людей, які готові прийти і почати виконувати цю роботу. І у нас є все необхідне майже на об’єкті, який має відновлюватись – від цього дуже сильно залежить, скільки часу знадобиться. Ми навчились за три тижні встановлювати автотрансформатор, перевозячи його з іншого регіону. За три тижні, повірте, цього ніхто ніколи в житті не робив. Ми встановлюємо рекорди, на які зараз можуть рівнятися наші колеги”, – сказав Олексій Брехт.