Уряд схвалив договори, за якими в українську економіку інвестують 95 млн євро

Кабінет Міністрів України схвалив підписання перших інвестиційних договорів щодо значних вливань в українську економіку.

Як йдеться на сайті Урядового порталу, уряд схвалив підписання двох спеціальних договорів для реалізації інвестиційних проектів. У результаті в економіку України надійде близько 95 млн євро. Також вдасться створити понад 200 нових робочих місць.

Згідно із законом України "Про державну підтримку проектів із значними інвестиціями в Україні", інвестор, який укладає з Кабінетом Міністрів України спеціальний інвестиційний договір, одержує вагому підтримку української держави. Його звільняють від оподаткування, також він отримує компенсації обсягом до 30% значних інвестицій.

Тобто інвестиційний проект вартістю 12 млн євро у разі укладення з Урядом України спеціального інвестиційного договору може одержати державну підтримку в розмірі до 3,6 млн євро.

Законом передбачені спеціальні механізми, що полегшують потенційним інвесторам проходження шляху підготовки та реалізації інвестиційного проекту із значними інвестиціями.

Урядовий офіс з питань залучення та супроводу інвестицій UkraineInvest безпосередньо залучає інвесторів, надає їм правову, консультативну, аналітичну підтримку при підготовці заявки на проходження оцінки проекту та надання йому статусу інвестиційного проекту із значними інвестиціями. Офіс також здійснює супровід до завершення реалізації інвестиційного проекту.

UkraineInvest упродовж останніх 6 місяців надав супровід бізнесу щодо підготовки заявок для проходження процедури оцінки та отримання статусу інвестиційних проектів із значними інвестиціями на загальну суму понад 290 млн євро.

Тим часом у “Дії” запустили сервіс uResidency для ведення бізнесу іноземцями в Україні. Зараз програма доступна громадянам Індії, Пакистану, Таїланду та Словенії.