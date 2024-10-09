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Укренерго: у четвер світло вимикати не прогнозують

Українців закликають ощадливо використовувати електроенергію.

Укренерго: у четвер світло вимикати не прогнозують
зелена енергетика
Фото: Інтерфакс-Україна

10 жовтня відключення світла не прогнозують.

Про це повідомило Укренерго.

Українців закликали користуватися потужними електроприладами у денні години – з 10:00 по 16:00.

  • Міненерго заявило, що ситуація в енергосистемі стабільна, але баланс досить крихкий. Наразі базовою залишається атомна генерація, яка забезпечує близько 60% споживання, на високому рівні зберігається генерація з відновлюваних джерел енергії. 
  • Минулого місяця міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив про те, що, за даними розвідки, Росія готує удари по об'єктах ядерної енергетики нашої держави напередодні зими.
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