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Шмигаль: український експорт у цьому році збільшився на 36%

За 9 місяців Україна експортувала стільки ж, скільки за весь минулий рік.

Шмигаль: український експорт у цьому році збільшився на 36%
Денис Шмигаль
Фото: kmu.gov.ua

Український експорт у цьому році збільшився на 36%. 

Про це на засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль. 

“Одним із головних джерел нашої фінансової стійкості є доходи від українського експорту. У січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 млн тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року. Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік. У грошовому вимірі – це 28,9 млрд доларів”, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що це стало можливим завдяки функціонуванню Чорноморського морського коридору, завдяки державній підтримці українських експортерів, завдяки сумлінній роботі підприємців в експортоорієнтованих галузях економіки.

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