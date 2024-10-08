Шмигаль: український експорт у цьому році збільшився на 36%

За 9 місяців Україна експортувала стільки ж, скільки за весь минулий рік.

Український експорт у цьому році збільшився на 36%.

Про це на засідання Кабміну повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Одним із головних джерел нашої фінансової стійкості є доходи від українського експорту. У січні-вересні 2024 року український експорт склав майже 100 млн тонн. Це на 36% більше, ніж минулого року. Тобто за 9 місяців ми експортували стільки ж, скільки за весь минулий рік. У грошовому вимірі – це 28,9 млрд доларів”, – сказав Шмигаль.

Він зазначив, що це стало можливим завдяки функціонуванню Чорноморського морського коридору, завдяки державній підтримці українських експортерів, завдяки сумлінній роботі підприємців в експортоорієнтованих галузях економіки.