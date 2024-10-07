Голова правління Укрзалізниці йде з посади

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Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко та виконавчий директор ERA доктор Йозеф Доппельбауер

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко йде з посади.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“До наглядової ради АТ “Укрзалізниця” надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найближчими днями наглядова рада має намір розглянути заяву. Також наглядова рада прийме всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур.

21 березня 2023 року Кабінет Міністрів своїм розпорядженням, за поданням Наглядової Ради, призначив головою правління Укрзалізниці Євгена Лященка. Перед тим Лященко відповідав за фінансовий блок питань в Укрзалізниці.