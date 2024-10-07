Голова правління Укрзалізниці йде з посади

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко йде з посади.
Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.
“До наглядової ради АТ “Укрзалізниця” надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління”, - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що найближчими днями наглядова рада має намір розглянути заяву. Також наглядова рада прийме всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур.
- 21 березня 2023 року Кабінет Міністрів своїм розпорядженням, за поданням Наглядової Ради, призначив головою правління Укрзалізниці Євгена Лященка. Перед тим Лященко відповідав за фінансовий блок питань в Укрзалізниці.
- Євген Лященко призначений головою правління Укрзалізниці строком на 2 роки.
- В кінці лютого минулого року голова правління Укрзалізниці Камишін пішов у відставку. 21 березня 2023 року Верховна Рада призначила Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості.