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Голова правління Укрзалізниці йде з посади

Найближчими днями наглядова рада має намір розглянути заяву.

Голова правління Укрзалізниці йде з посади
Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Лященко та виконавчий директор ERA доктор Йозеф Доппельбауер
Фото: Укрзалізниця

Голова правління Укрзалізниці Євген Лященко йде з посади.

Про це повідомила пресслужба Укрзалізниці.

“До наглядової ради АТ “Укрзалізниця” надійшла заява від Євгена Лященка про дострокове припинення повноважень голови правління”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що найближчими днями наглядова рада має намір розглянути заяву. Також наглядова рада прийме всі необхідні рішення відповідно до діючих процедур.

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  • 21 березня 2023 року Кабінет Міністрів своїм розпорядженням, за поданням Наглядової Ради, призначив головою правління Укрзалізниці Євгена Лященка. Перед тим Лященко відповідав за фінансовий блок питань в Укрзалізниці.
  • Євген Лященко призначений головою правління Укрзалізниці строком на 2 роки.
  • В кінці лютого минулого року голова правління Укрзалізниці Камишін пішов у відставку. 21 березня 2023 року Верховна Рада призначила Камишіна міністром з питань стратегічних галузей промисловості.
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