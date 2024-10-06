Міненерго: в Україні знеструмлені 500 населених пунктів

Через обстріли знеструмлені населені пункти у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

6 жовтня в Україні залишаються частково або повністю знеструмленими 500 населених пунктів.

Про це повідомляє Міненергетики України.

Через негоду частково або повністю знеструмлені 39 населених пунктів у Хмельницькій області, 37 у Київській області, 16 у Чернігівській області, 7 в Одеській області, 5 у Сумській області та один населений пункт у Чернівецькій області.

Через обстріли і бойові дії знеструмлення були у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій та Сумській областях.

У Донецькій області знеструмлювались підстанції, побутові і промислові споживачі.

У Дніпропетровській області під час огляду повітряної лінії був виявлений та вилучений вибухонебезпечний предмет часів Другої світової війни.

Також у Київській область з технологічних причин вимикалось обладнання на одній із підстанцій, що призвело до знеструмлення побутових споживачів. Живлення відновлене за резервною схемою.

Енергетики відновили живлення для 12 463 споживачів, які були знеструмлені внаслідок бойових дій і технологічних порушень.