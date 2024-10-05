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Він початку року Міноборони допустило до експлуатації понад 600 вітчизняних зразків ОВТ

Всього Міноборони  кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 900 зразків озброєння і військової техніки.

Він початку року Міноборони допустило до експлуатації понад 600 вітчизняних зразків ОВТ
Міноборони допустило до експлуатації понад 900 зразків озброєння і військової техніки
Фото: Міноборони

Упродовж 9 місяців 2024 року оборонне відомство кодифікувало і допустило до експлуатації у Силах оборони понад 900 зразків озброєння і військової техніки, зокрема понад 600 – вітчизняного виробництва.

Як повідомили у оборонному відомстві, протягом всього 2023 року було кодифіковано 405 зразків ОВТ, з них  244 – вітчизняного виробництва. 

Серед кодифікованих і допущених до експлуатації новинок ОВТ найбільше автотранспорту, безпілотних авіаційних комплексів, боєприпасів, систем радіоелектронної боротьби, зв’язку, інженерних засобів, наземних роботизованих платформ.

Міноборони допустило до експлуатації понад 600 вітчизняних зразків ОВТ
Фото: Міноборони
Міноборони допустило до експлуатації понад 600 вітчизняних зразків ОВТ
Як повідомив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, у 2024 році вітчизняні зброярі не лише збільшили обсяги виробництва ОВТ за широкою номенклатурою, а й створюють чимало  нових зразків. 

Зорема, йдеться про виробництво високотехнологічної зброї.

"Наразі ми працюємо над низкою важливих проєктів, реалізація яких  збільшить нашу вогневу потужність. Деталізувати не можу, сьогодні це питання потребує тиші" – зазначив Гаврилюк.

З понад 600 вітчизняних зразків ОВТ, допущених до експлуатації цьогоріч, майже половина – упродовж третього кварталу.

Нещодавно на одному з військових полігонів заступник міністра оборони Дмитро Кліменков презентував іноземним партнерам новітні зразки вітчизняної зброї, які довели свою ефективність на полі бою

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