Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
На Хмельниччині керівниця МСЕК під час слідчих дій викинула пів мільйона доларів через вікно
На Хмельниччині керівниця МСЕК під час слідчих дій викинула пів мільйона доларів через вікно
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
ЗМІ: Камала Гарріс та її радники занепокоєні помилками у заявах Тіма Волза
ЗМІ: Камала Гарріс та її радники занепокоєні помилками у заявах Тіма Волза
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
У Києві уламки ворожого БпЛА влучили по багатоповерхівці
У Києві уламки ворожого БпЛА влучили по багатоповерхівці
Лубінець: у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей
Лубінець: у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей
ГоловнаСуспільствоВійна

Міноборони: 128 тисяч кв. км суходолу забруднено вибухонебезпечними предметами

Також небезпечними залишаються 14 тисяч кв.км. акваторії України.

Міноборони: 128 тисяч кв. км суходолу забруднено вибухонебезпечними предметами
Фото: Міноборони

Через російську агресію 128 000 кв. км суходолу та 14 000 кв. км акваторії України досі забруднено вибухонебезпечними предметами. 

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України. У відомстві зазначили, що забруднення вибухонебезпечними предметами є наслідком повномасштабного вторгнення РФ. Це має суттєвий вплив на безпеку цивільного населення, сільського господарства, промисловості та соціально-економічне зростання в постраждалих регіонах.   «Ці ризики негативно впливають на життя понад 6 млн українців»,  — заявив начальник Головного управління протимінної діяльності МО України Руслан Берегуля. 

  • Лубінець: Внаслідок російської збройної агресії приблизно 142 тис. км² території України вважаються потенційно замінованими. Україна є найбільш замінованою державою світу. 
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies