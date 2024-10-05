Міноборони: 128 тисяч кв. км суходолу забруднено вибухонебезпечними предметами

Через російську агресію 128 000 кв. км суходолу та 14 000 кв. км акваторії України досі забруднено вибухонебезпечними предметами.

Про це повідомляє пресслужба Міноборони України. У відомстві зазначили, що забруднення вибухонебезпечними предметами є наслідком повномасштабного вторгнення РФ. Це має суттєвий вплив на безпеку цивільного населення, сільського господарства, промисловості та соціально-економічне зростання в постраждалих регіонах. «Ці ризики негативно впливають на життя понад 6 млн українців», — заявив начальник Головного управління протимінної діяльності МО України Руслан Берегуля.