Російська армія за минулу добу завдала три авіаудари по Харківщині

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Унаслідок російських обстрілів минулої доби, 4 жовтня, загинули двоє людей, ще одна людина зазнала поранень.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У Шевченківському районі Харкова через обстріл ворожого КАБ горіла лісова підстилка на площі 50 кв. м.

У Дергачівській громаді в Руській Лозовій зафіксоване влучання КАБ в поле неподалік автошляху "Харків-Білгород".

У Куп’янську внаслідок влучання FPV-дрона пошкоджено автомобіль, постраждав 37-річний чоловік.

У Першотравневому Борівської громади через обстріл горів приватний будинок. Загинув 55-річний чоловік.

У Чернещині Ізюмського району внаслідок обстрілу КАБ пошкоджено приватний будинок та літня кухня.

У селі Ізюмське Борівськолї громади внаслідок обстрілу горіла будівля школи. Загинув 35-річний чоловік.