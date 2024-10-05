У Києві уламки ворожого БпЛА влучили по багатоповерхівці
У Києві уламки ворожого БпЛА влучили по багатоповерхівці
Лубінець: у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей
Лубінець: у мережі шириться смертельний флешмоб серед дітей
ЗМІ: Камала Гарріс та її радники занепокоєні помилками у заявах Тіма Волза
ЗМІ: Камала Гарріс та її радники занепокоєні помилками у заявах Тіма Волза
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Стрілянина у центрі Москви — кримінальна драма про майбутнє Росії
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Як Московський патріархат почав втрачати українські землі?
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Сабо: «У "Челсі" побачили, що Мудрик – це гравець середнього рівня»
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
Демобілізації не буде. Натомість депутати говорять про гарантовані відпустки й ротації
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
На Хмельниччині керівниця МСЕК під час слідчих дій викинула пів мільйона доларів через вікно
На Хмельниччині керівниця МСЕК під час слідчих дій викинула пів мільйона доларів через вікно
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворог атакував інфраструктурний обʼєкт у Миколаєві

Також росіяни завдали артилерійських ударів по одній з громад області.

Ворог атакував інфраструктурний обʼєкт у Миколаєві
вибух
Фото: Міненерго

Увечері 4 жовтня російська армія атакувала обʼєкт інфраструктури у Миколаєві. За попередньою інформацією, ворог запустив ракети типу Х-59/Х-69.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, ракетний удар по обʼєкту інфраструктури міста стався близько 22:27, постраждалих немає.

У Миколаївському районі удень, 4 жовтня, о 14:15 ворог здійснив артилерійські обстріли по відкритій території Галицинівської громади. Постраждалих немає.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies