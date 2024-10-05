Ворог атакував інфраструктурний обʼєкт у Миколаєві

Також росіяни завдали артилерійських ударів по одній з громад області.

Увечері 4 жовтня російська армія атакувала обʼєкт інфраструктури у Миколаєві. За попередньою інформацією, ворог запустив ракети типу Х-59/Х-69.

Про це повідомляє очільник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

За його словами, ракетний удар по обʼєкту інфраструктури міста стався близько 22:27, постраждалих немає.

У Миколаївському районі удень, 4 жовтня, о 14:15 ворог здійснив артилерійські обстріли по відкритій території Галицинівської громади. Постраждалих немає.