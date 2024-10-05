ЗМІ: КНДР відповідальна за половину снарядів, які Росія використовує в Україні

Йдеться про приблизно три мільйони одиниць боєприпасів на рік.

Видання The Times із посиланням на джерела, знайомі з даними західної розвідки, стверджує, що Північна Корея надає Росії половину усіх артилерійських снарядів, які агресор використовує на полі бою в Україні.

Така залежність окупантів від поставок з КНДР сформувалася після того, як на початку року кремлівський диктатор Путін особисто відвідав Пхеньян. Загальна кількість боєприпасів, про які йде мова, може становити приблизно три мільйони одиниць на рік.

Попри те, що деякі з них є несправними, саме масштаби поставок забезпечують росіянам просування на фронті. При цьому втрати окупантів становлять близько 1200 військових на добу, з яких майже половина - лише у боях за Покровськ.

У розвідці вважають, що одночасно захопити Покровськ та витіснити українські війська з Курської області без оголошення мобілізації росіяни не здатні, але Кремль на такий крок поки не наважується. Про перспективи перемовин у найближчому майбутньому теж не йдеться.