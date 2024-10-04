Росіяни обстріляли 11 громад Сумщини, поранена одна людина

Сьогодні, 4 жовтня, російських обстрілів зазнали Миколаївська, Білопільська, Краснопільська, Великописарівська, Охтирська, Новослобідська, Глухівська, Шалигинська, Есманьська, Свеська, Ямпільська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 50 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 84 вибухи.

Зокрема, по Охтирській громаді завдали ракетного удару, внаслідок якого було травмовано одну цивільну особу.

Великописарівську громаду обстрілювали з танку та дронами.

Також дронами армія РФ атакувала Глухівську та Шалигинську громади, а Миколаївську та Ямпільську - КАБами.

По Есманьській громаді ворог бив з мінометів, а по Новослобідській - з мінометів та дроном.

Білопільську громаду російські військові атакували КАБами, мінометами та дронами.

Свеську громаду загарбники обстріляли з артилерії, КАБами та дронами, а Краснопільську - дронами та артилерією.