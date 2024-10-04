Ворог скинув вибухівку на мирного жителя Херсонщини

Російська армія атакувала безпілотником село Станіслав Херсонської області. Внаслідок атаки загинув 55-річний цивільний.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"Знову "мішенню" російських окупантів став житель Херсонщини. У Станіславі внаслідок скидання вибухівки з дрона смертельні поранення дістав 55-річний чоловік", — ідеться у повідомленні.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці.