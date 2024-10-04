Російська армія обстріляла Часів Яр на Донеччині, загинула людина

У п'ятницю, 4 жовтня, російська армія вдарила з артилерії по Часовому Яру Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Донеччини, пише "Суспільне".

"Сьогодні о 9:00 війська РФ завдали артилерійського обстрілу по місту Часів Яр. Снаряди окупантів поцілили по території приватного сектору", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу загинув чоловік 63-річний чоловік

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, (порушення законів та звичаїв війни).