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Російська армія обстріляла Часів Яр на Донеччині, загинула людина

Через ворожий обстріл загинув 63-річний чоловік.

Російська армія обстріляла Часів Яр на Донеччині, загинула людина
Фото: EPA/UPG

У п'ятницю, 4 жовтня, російська армія вдарила з артилерії по Часовому Яру Донецької області.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Донеччини, пише "Суспільне".

"Сьогодні о 9:00 війська РФ завдали артилерійського обстрілу по місту Часів Яр. Снаряди окупантів поцілили по території приватного сектору", — ідеться у повідомленні.

Внаслідок обстрілу загинув чоловік 63-річний чоловік

Розпочато досудове розслідування за ч. 2 ст. 438 КК України, (порушення законів та звичаїв війни).

  • За даними Генштабу противник завдав удару некерованими авіаційними ракетами по Часовому Яру та скинув КАБ на Юрківку.
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