Поліція ідентифікувала дев'ятьох працівників колонії в Горлівці, де катують українських полонених

За десять років війни через Калінінську колонію в Горлівці пройшли тисячі українських полонених. Серед них — військовослужбовці, поліцейські, українські активісти та волонтери.

Співробітники Нацональної поліції ідентифікували ще дев'ятьох працівників Калінінської колонії у Горлівці Донецької області, де зафіксували катування українських полонених. Їх підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни.

Про це повідомляє Національна поліція України.

За даними слідства, у колонії катують полонених з 2104 року, після окупації міста росіянами. До початку повномасштабного вторгнення тут знущались з незгодних із режимом так званої ДНР, пізніше сюди звозили українських військовополонених.

"За десять років війни через Калінінську колонію пройшли тисячі полонених. Серед них — військовослужбовці, поліцейські, українські активісти, волонтери та інші цивільні громадяни з активною громадянською позицією. В середньому тут утримували 1200-1500 громадян одночасно", — ідеться у повідомленні.

До повномасштабного вторгнення РФ в Україну тут утримували незгодних з терористичним режимом "ДНР", а з початком активної фази війни почали звозити військовополонених, яких після фільтраційних заходів відвозили по іншим підконтрольним Росії колоніям.

Всі вони проходили так звану "прийомку", коли працівники колонії викидають їх з конвойних автомобілів та примушують бігти через "живий коридор" з посібників окупантів, які б’ють їх гумовими палицями, пластиковими трубами, руками, ногами, та електрошокерами. Десятки полонених втрачали свідомість вже на цьому етапі.

Після цього, за інформацією Нацполіції, бранців роздягали догола і забирали всі особисті речі, фотографували, дактилоскопіювали, в повній антисанітарії відбирали ДНК та кров. Розміщали в переповнені бараки з пліснявою на стінах та стелі. Взимку в деяких камерах було дуже холодно, тому що не було скла на вікнах.

"Протягом дня полонених допитували з застосуванням гумових кийків, наносили удари металевими прутами, внаслідок чого лопалась шкіра, наносили чисельні удари по тулубу. Весь цей час на полонених морально тиснули і говорили, що вони нікому не потрібні та їх не хочуть обмінювати, а рф вже повністю захопила територію України. Потерпілі перебували в повному інформаційному вакуумі, а тому вірили. Деякі полонені не витримували знущань і просили, щоб їх вбили", — додають у відомстві.

Слідчі Нацполіції встановили керівний та особовий склад Калінінської виправної колонії — обвинувальні акти відносно попередніх керівників вже скерували до суду. Їм загрожує довічне позбавлення волі.

"Крім того, проведено більше п’ятисота впізнань, експертиз та понад дві сотні слідчих експериментів з потерпілими, яких повернули в Україну за обміном в різні періоди. За цей час злочинці змінили по декілька посад, мінявся керівний та особовий склад працівників колонії, але слідчі повертались до роботи з потерпілими з більш ранніх обмінів, збирали дані про злочинців по крихтам і нарешті встановили не тільки особисті дані, а й ієрархію терористичної організації, що діяла на території Калінінської колонії", — зазначають в Нацполіції.

Серед ідентифікованих понад 80 працівників колонії, які діють в інтересах окупаційної влади, поліцейські встановили причетних до катувань, фізичних та моральних знущань, нелюдського поводження з військовополоненими та цивільними заручниками Калінінської колонії. Наразі дев’ятьом з них вже оголошено про підозру за ч. 1 ст. 438 КК України : порушення законів та звичаїв війни. Матеріали відносно їх звірств будуть передано як до національного, так і до Міжнародного кримінального суду.

Також готуються матеріали, щодо оголошення про підозру іншим учасникам вказаної терористичної організації. Проводяться подальші слідчі заходи, аби встановити всіх причетних до катувань, фізичних та моральних знущань над українцями.