Шестеро енергетиків поранені внаслідок удару по Сумській області

Живлення для цієї області відновили, але поки що там діятимуть графіки відключень світла. Для Полтавської області також впровадили графіки, а ще в низці регіонів є знеструмлення через воєнні та технічні причини.

Постраждалий від обстрілів об’єкт енергетичної інфраструктури на півночі України

Шестеро енергетиків поранені унаслідок російського удару по підстанції в Сумській області. У них – вибухові травми, повідомили в Telegram Міненерго.

Росіяни пошкодили будівлю підстанцію, що призвело до знеструмлення енергооб'єкту і побутових споживачів. Зараз живлення уже вдалося відновити.

"Усіх постраждалих доставлено до лікарні", – повідомили в міністерстві.

Окрім Сумської, ворог атакував енергетику Чернігівської області, а в Дніпропетровській на території підстанції знайшли снаряд.

У Сумській області без живлення були 236 000 споживачів. Після відновлення живлення через брак електроенергії у цій області, а також у Полтавській впровадили графіки відключень світла.

У Київській області понад півтори тисячі абонентів залишился без живлення через технологічні порушення. У Харківській без світла 40 000 абонентів, у Херсоні – понад 10 000, в області – понад 1100.

"Внаслідок ворожих обстрілів залишаються знеструмленими 2,3 тисячі абонентів у 35 населених пунктах", – додали в міністерстві.