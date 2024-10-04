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У Енергодарі вибухнуло авто "начальника охорони" ЗАЕС Короткого, – ГУР

Колаборант добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками. 

У Енергодарі вибухнуло авто "начальника охорони" ЗАЕС Короткого, – ГУР
Підірване авто "начальника охорони" ЗАЕС
Фото: ГУР

Сьогодні, 4 жовтня 2024 року близько 7 ранку у тимчасово окупованому Енергодарі вибухнув автомобіль, де перебував воєнний злочинець – "начальник фізичної  охорони" Запорізької атомної електростанції Короткий Андрій Юрійович. 

Про це повідомили у Головному управлінні розвідки. 

Там зазначили, що Короткий – колаборант, причетний до організації та виконання воєнних злочинів і репресій українців в окупації. 

Після захоплення ЗАЕС він добровільно пішов на співпрацю з російськими загарбниками, видав росіянам списки працівників станції з їхніми персональними даними, вказавши на громадян з проукраїнською позицією. 

Крім цього, він брав участь у репресіях персоналу атомної електростанції, воєнних злочинах проти цивільних громадян тимчасово окупованого Енергодару. 

"Постійно організовував заходи, спрямовані на підтримку російської окупаційної армії. Як член партії путіна "єдіная россія" очолював в Енергодарі так звану "раду депутатів", – додали у ГУР і зазначили, що кожного воєнного злочинця  чекає справедлива відплата. 

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