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У Білозерці ворожий обстріл убив чоловіка

Інформацію про черговий ворожий удар розповіли в ОВА. 

У ніч на п'ятницю російська армія вдарила по Білозерці Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Росіяни гатили з артилерії. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"Вночі російська армія з артилерії вдарила по Білозерці. На жаль, внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав чоловік 1995 року народження", – сказав він.

  • Херсонська область зазнає ворожих ударів щодня. Ворог б'є по інфраструктурі та будинках. Цього тижня росіяни обстріляли в Херсоні центральний ринок. Шестеро людей загинули, ще шестеро отримали поранення. 
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