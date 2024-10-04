У Білозерці ворожий обстріл убив чоловіка

Інформацію про черговий ворожий удар розповіли в ОВА.

У ніч на п'ятницю російська армія вдарила по Білозерці Херсонської області. Внаслідок обстрілу загинув чоловік.

Росіяни гатили з артилерії. Про це голова ОВА Олександр Прокудін повідомив у Telegram.

"Вночі російська армія з артилерії вдарила по Білозерці. На жаль, внаслідок обстрілу смертельні поранення дістав чоловік 1995 року народження", – сказав він.