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Окупанти уночі та вранці атакували Нікопольщину

Росіяни атакували дронами та артилерією.

Окупанти уночі та вранці атакували Нікопольщину
обстріл Нікополя 29 вересня 2024 року, фото ілюстративне

Вранці 4 жовтня на уночі російські окупанти атакували Нікопольщину у Дніпропетровській області дронами та важкою артилерією. 

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. 

"Вночі та вранці російська армія продовжувала атаки на Нікопольщину. Тамтешні території агресор обстрілював з важкої артилерії. Бив дронами-камікадзе. А ще скинув боєприпас з БпЛА", – написав він утелеграмі. 

Ворог поцілив по Нікополю, Мирівській та Покровській громадах. Минулося без загиблих і постраждалих.

Минулої доби на Дніпропетровщині російські обстріли пошкодили ЛЕП та підприємство.

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