Окупанти уночі та вранці атакували Нікопольщину

Вранці 4 жовтня на уночі російські окупанти атакували Нікопольщину у Дніпропетровській області дронами та важкою артилерією.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі та вранці російська армія продовжувала атаки на Нікопольщину. Тамтешні території агресор обстрілював з важкої артилерії. Бив дронами-камікадзе. А ще скинув боєприпас з БпЛА", – написав він утелеграмі.

Ворог поцілив по Нікополю, Мирівській та Покровській громадах. Минулося без загиблих і постраждалих.

Минулої доби на Дніпропетровщині російські обстріли пошкодили ЛЕП та підприємство.