Окупанти уночі та вранці атакували Нікопольщину

Вранці 4 жовтня на уночі російські окупанти атакували Нікопольщину у Дніпропетровській області дронами та важкою артилерією.
Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
"Вночі та вранці російська армія продовжувала атаки на Нікопольщину. Тамтешні території агресор обстрілював з важкої артилерії. Бив дронами-камікадзе. А ще скинув боєприпас з БпЛА", – написав він утелеграмі.
Ворог поцілив по Нікополю, Мирівській та Покровській громадах. Минулося без загиблих і постраждалих.
Минулої доби на Дніпропетровщині російські обстріли пошкодили ЛЕП та підприємство.