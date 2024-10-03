На Дніпропетровщині російські обстріли пошкодили ЛЕП та підприємство

Загиблих і постраждалих немає.

В ніч на 3 жовтня російські окупанти атакували НІкопольську, Покровську та Червоногригорівську громади Дніпропетровщини.

Про це повідомив начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"Вночі ворог бив по Нікопольщині. З важкої артилерії обстріляв Покровську громаду. Неспокійно було й у Нікополі та Червоногригорівській громаді", – написав він у телеграмі.

Виникла пожежа, яку рятувальники приборкали. Пошкоджені промислове підприємство та лінія електропередач. Загиблих і постраждалих немає.

Нещодавно на Дніпропетровщині російський дрон атакував бригаду ДТЕК.