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​Українські захисники ліквідували 1150 окупантів та 37 ворожих артсистем

Від початку вторгнення російська армія зменшилася на 656 710 солдатів.

​Українські захисники ліквідували 1150 окупантів та 37 ворожих артсистем
Боєць 23 ОМБр веде вогонь з кулемету
Фото: 23 ОМБр

Упродовж доби українські захисники знищили 1150 російських окупантів, 6 танків, 17 бойових броньованих машин  та 37 артилерійських систем ворога.

Про це повідомив Генштаб. 

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 656 710 (+1150) осіб / persons,
  • танків ‒ 8893 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 17596 (+17) од,
  • артилерійських систем – 18906 (+37) од,
  • РСЗВ – 1204 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 964 (+1) од,
  • літаків – 368 (+0) од,
  • гелікоптерів – 328 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16393 (+43),
  • крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 25750 (+58) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3330 (+12).

Втрати російських військ
Фото: Генштаб
Втрати російських військ
Дані уточнюються.

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника", – зазначили у Генштабі. 

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