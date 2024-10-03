​Українські захисники ліквідували 1150 окупантів та 37 ворожих артсистем

"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника", – зазначили у Генштабі.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно склали:

Про це повідомив Генштаб.

Від початку вторгнення російська армія зменшилася на 656 710 солдатів.

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