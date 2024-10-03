​Українські захисники ліквідували 1150 окупантів та 37 ворожих артсистем

Упродовж доби українські захисники знищили 1150 російських окупантів, 6 танків, 17 бойових броньованих машин та 37 артилерійських систем ворога.
Про це повідомив Генштаб.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 03.10.24 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 656 710 (+1150) осіб / persons,
- танків ‒ 8893 (+6) од,
- бойових броньованих машин ‒ 17596 (+17) од,
- артилерійських систем – 18906 (+37) од,
- РСЗВ – 1204 (+0) од,
- засоби ППО ‒ 964 (+1) од,
- літаків – 368 (+0) од,
- гелікоптерів – 328 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 16393 (+43),
- крилаті ракети ‒ 2613 (+0),
- кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
- підводні човни - 1 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 25750 (+58) од,
- спеціальна техніка ‒ 3330 (+12).
"У зв'язку з постійним надходженням уточнених розвідувальних даних, виникла потреба коригування деяких позицій загальних втрат противника", – зазначили у Генштабі.