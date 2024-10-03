Держсекретар часів Трампа назвав дурістю обмеження щодо зброї для України

Майк Помпео переконаний, що удари вглиб РФ не створили б додаткових ризиків ескалації.

Під час заходу у Лондоні колишній державний секретар Сполучених Штатів за каденції Дональда Трампа Майк Помпео висловив підтримку зняттю обмежень на використання Україною зброї західних партнерів.

Як пише "Голос Америки", дипломат назвав нинішню політику Вашингтона щодо цього питання "шкідливою". Створення перешкод для України вражати військові цілі ворога Помпео оцінив як "нерозумне і стратегічно дурне".

На думку ексурядовця, головний аргумент адміністрації Байдена щодо ризиків ескалації війни не відповідає дійсності, адже удари вглиб Росії "не створили б додаткових загроз".