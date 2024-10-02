У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
У Курській області РФ загинув командир спецназу, тренер із рукопашного бою Євген Лемешенко
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
​Зустріч Зеленського і Трампа. Співрозмовники з української делегації говорять про стриманий оптимізм
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
Іран здійснив масовану ракетну атаку на Ізраїль (доповнено)
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
В Україні активно обговорюють проблему СЗЧ і необхідність демобілізації. Що кажуть військові і чи є реакція від держави
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ляшко і голова НСЗУ підтримали комітет з охорони здоров'я щодо переведення частини коштів медзакладів у казначейство (уточнено)
Ворог мого ворога
Ворог мого ворога
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
"Цензор. НЕТ": у Чехії затримали фігуранта справи про розкрадання коштів на закупівлі мін для України
Зниклі. «Корінь усіх проблем у тому, що за ці сім’ї відповідають усі й ніхто одночасно»
Зниклі. «Корінь усіх проблем у тому, що за ці сім’ї відповідають усі й ніхто одночасно»
ГоловнаСуспільствоВійна

Бельгійські вівчарки Ахілл та Квад знайшли на Миколаївщині 286 вибухонебезпечних предметів

Бельгійські вівчарки вже обстежили понад 51 га замінованих територій. 

Бельгійські вівчарки Ахілл та Квад знайшли на Миколаївщині 286 вибухонебезпечних предметів
Бельгійські вівчарки Ахілл та Квад знайшли на Миколаївщині 286 вибухонебезпечних предметів
Фото: ДСНС

Собаки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України з Сумської області несуть службу у Миколаївській області

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зокрема, мінно-пошукові бельгійські вівчарки Ахілл та Квад знайшли вже 286 вибухонебезпечних предметів на замінованих територіях Миколаївської області.

Щоденно в середньому собаки та кінологи проходять 2000 кв.м., всього вже обстежили понад 51 га замінованих територій. 

Підписуйтесь на наш Youtube канал

В ДСНС розповіли, що вівчарки натреновані на те, щоб виявляти вибухові речовини. Вони обнюхують стежку в межах визначеного периметра, повертаються тим же маршрутом, яким і йшли, і рухаються далі, допоки не пройдуть весь квадрат.  

Фото: тн-канал ДСНС Миколаїв
 

Якщо ж пес чує запах вибухівки, він зупиняється на певній відстані, і тоді до роботи беруться сапери.

  • Європейський Союз виділив 2 млн євро на нову гуманітарну програму з розмінування території України, в рамках якої українські кінологи зі спеціально навченими собаками шукатимуть і знешкоджуватимуть нерозірвані боєприпаси.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies