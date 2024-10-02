Бельгійські вівчарки Ахілл та Квад знайшли на Миколаївщині 286 вибухонебезпечних предметів

Собаки Міжрегіонального центру швидкого реагування ДСНС України з Сумської області несуть службу у Миколаївській області.

Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зокрема, мінно-пошукові бельгійські вівчарки Ахілл та Квад знайшли вже 286 вибухонебезпечних предметів на замінованих територіях Миколаївської області.

Щоденно в середньому собаки та кінологи проходять 2000 кв.м., всього вже обстежили понад 51 га замінованих територій.

В ДСНС розповіли, що вівчарки натреновані на те, щоб виявляти вибухові речовини. Вони обнюхують стежку в межах визначеного периметра, повертаються тим же маршрутом, яким і йшли, і рухаються далі, допоки не пройдуть весь квадрат.

Фото: тн-канал ДСНС Миколаїв

Якщо ж пес чує запах вибухівки, він зупиняється на певній відстані, і тоді до роботи беруться сапери.