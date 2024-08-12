ЄС виділив Україні 2 млн євро на гуманітарне розмінування за допомогою кінологічних груп

Європейський Союз виділив 2 млн євро на нову гуманітарну програму з розмінування території України, в рамках якої українські кінологи зі спеціально навченими собаками шукатимуть і знешкоджуватимуть нерозірвані боєприпаси.
Про це повідомила пресслужба представництва ЄС в Україні.
Проєкт фінансується Службою зовнішньополітичних інструментів Європейської Комісії та реалізується спільно з організаціями гуманітарної протимінної діяльності APOPO, що спеціалізується на використанні тварин для розмінування, та Mines Advisory Group (МАG).
"16 бельгійських малінуа стануть першими технічними розвідувальними собаками, які будуть задіяні в Україні. Разом з вісьмома українськими жінками-кінологами вони пройшли широку підготовку в Камбоджі протягом п'яти місяців, перш ніж повернутися в Україну", - йдеться в повідомленні.
Багато кінологів раніше вивчали дресирування собак у Сумському національному аграрному університеті та пройшли навчання з ручного розмінування.
Собак використовуватимуть на додачу до зусиль MAG із ручного і механізованого розмінування звільнених українських територій, зокрема в Миколаївській, Херсонській і Харківській областях.
- APOPO - світовий постачальник тварин для виявлення мін, який розробив ефективну технологію розмінування, що реалізується в країнах із низьким рівнем доходу. Організація захищає людей від ризику наземних мін та інших наслідків війни. В APOPO працюють понад 450 осіб у 10 країнах.
- Mines Advisory Group (MAG) - всесвітня гуманітарна і правозахисна організація, яка знаходить, видаляє і знищує наземні міни, касетні боєприпаси та бомби, що не вибухнули. В організації працюють близько 6000 осіб у більш ніж 30 країнах. У 1997 році MAG здобула Нобелівську премію миру за свою роль у забороні наземних мін.