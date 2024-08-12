ЄС виділив Україні 2 млн євро на гуманітарне розмінування за допомогою кінологічних груп

16 бельгійських малінуа стануть першими технічними розвідувальними собаками, які будуть задіяні в Україні.

Європейський Союз виділив 2 млн євро на нову гуманітарну програму з розмінування території України, в рамках якої українські кінологи зі спеціально навченими собаками шукатимуть і знешкоджуватимуть нерозірвані боєприпаси.

Про це повідомила пресслужба представництва ЄС в Україні.

Проєкт фінансується Службою зовнішньополітичних інструментів Європейської Комісії та реалізується спільно з організаціями гуманітарної протимінної діяльності APOPO, що спеціалізується на використанні тварин для розмінування, та Mines Advisory Group (МАG).

"16 бельгійських малінуа стануть першими технічними розвідувальними собаками, які будуть задіяні в Україні. Разом з вісьмома українськими жінками-кінологами вони пройшли широку підготовку в Камбоджі протягом п'яти місяців, перш ніж повернутися в Україну", - йдеться в повідомленні.

Багато кінологів раніше вивчали дресирування собак у Сумському національному аграрному університеті та пройшли навчання з ручного розмінування.

Собак використовуватимуть на додачу до зусиль MAG із ручного і механізованого розмінування звільнених українських територій, зокрема в Миколаївській, Херсонській і Харківській областях.