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Як тільки відчуєте сили, вставайте. І знову йдіть

Моя війна почалась в далекому 2014 році, і свій перший ПТСР я схопила в далекому 2016-му. А ще, з огляду на те, що я знаю і відчувала, що таке адреналінова залежність дозволю собі дати свої особисті рекомендації.

Фото: euromaidanpress.com

  1. Нас всіх зараз накриває ейфорія від того, що відбувається на території росії. Це зрозуміла і нормальна реакція, бо якщо добро не переможе зло, то сенсу в існуванні людства просто не має. Зло має бути покаране. Зло, вирощене за мовчазної згоди світу, має перестати існувати. Це та аксіома, яка дає нам всім можливість ще не зʼїхати з розуму за ці два з половиною роки життя.
  2. Вони будуть мститися. Вночі мене підкинуло від вибухової хвилі. І це був не вихід ППО. Від моменту повітряної тривоги до вибуху не пройшло і хвилини. Тому, як не ігнорувати тривоги я сама не розумію. Бо підняти дітей вночі і спустити кудись за хвилину неможливо. Як берегти себе і своїх дітей, я не знаю. Певно, як і будь-хто з нас.
  3. Я хоч людина цивільна, і з початку війни взяла за правило не коментувати будь-які події на фронті, все ж скажу очевидну річ. Вони оговтаються і просування не буде таким динамічним. Окрім того, ми не знаємо, і тут слава Богу, яка ціль операції. Військове керівництво та ЗСУ, впевнена, знають, що роблять.
  4. Будь-який викид адреналіну в кров, чи то від страху чи то від щастя, після його виведення призводить до виснаження нервової системи. Тому, якщо ви починаєте відчувати між ейфорією, приступи зневіри - це біохімія вашого організму. Нічого особливого з вами не відбувається. Усвідомлення свого стану дуже важливе, воно не дає скотитись в глибини депресії.
  5. За хорошими новинами будуть погані. За поганими хороші. До кінця війни ой як далеко. Тому, не пийте шампанське святкуючи просування ЗСУ, та заспокійливе від новин з Донбасу. Це війна. Вона йде. Її ніхто не зупиняв. Не дозволяйте своїй нервовій системі розганяти амплітуду емоцій з неймовірного плюса в неймовірний мінус. Бо серцеві приступи, онкологію та інші захворювання ніхто не відміняв.
  6. Тримайте стрій. Нічого не скінчилось. Працюйте там, де ви можете бути максимально ефективними для країни. Давайте собі можливість для відпочинку. І від новин також.
  7. Дотримуйтесь інформаційної гігієни. Не поширюйте неперевірену інформацію. Є офіційні джерела на них і покладаємось. Інформаційні війни теж війни. І якщо згадати початок війни в 2014-му, то по суті, інформаційна війна перейшла в реальну війну.
  8. Навантажуйте себе фізично. Бігайте, косіть газон, будуйте щось. Фізичні навантаження випалюють адреналін. І допомагають виробляти гормони щастя. Ні, ви не станете від того дуже щасливою людиною, але це дасть можливість не попрощатись з залишками глузду до кінця війни.
  9. Не думайте про далеке майбутнє. Не мучте себе питаннями, коли це все закінчиться. Все закінчується. Задача вижити та зберегти дітей.
  10. Робіть, що можете, та будь що буде. Це сама ліпша порада, яку мені в далекому 2014-му році дав один дуже відомий військовий.
  11. Тримайтесь. І підтримуйте тих, кому складніше. У кожного свій поріг витривалості. Можете бігти? Біжіть в бік Перемоги. Не можете? Йдіть в бік Перемоги. Не можете? Лежіть в бік Перемоги. Але як тільки відчуєте сили, вставайте та знову йдіть.

Дана Ярова Дана Ярова , Членкиня Громадської антикорупційної ради при Міноборони, голова ГО «Мрія дітей України», волонтерка
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