Діти війни

Нас ніхто не вчив жити під час війни. Нас, мам, ніхто не вчив виховувати дітей під час війни. Нас ніхто не вчив, що казати під час обстрілів, під час роботи ППО, під час вибухів.

Фото: Marek M. Berezowski Ілюстративне фото

По малим я бачу, що війна для них - це потужні Збройні сили, вони хочуть бути військовими, вибухи я списую на грім, бо нічого ліпшого не придумала. “Дід Мороз” у нас диверсант, якого викрило і знешкодило ЗСУ, і звільнили з полону Святого Миколая, якому допомагав партнер Санта Клаус. З малими простіше.

Старшому сину через 4 дні 15 років. Він читає всі телеграм-канали. Він прокидається вночі в будь-який час, коли я приповзаю додому і готує мені чай. Він усвідомлює, де я працюю, і що я роблю для країни. Саме він мені написав якось: «Мамо, зроби так, щоб ми були в НАТО». На його аватарці прапор Євросоюзу. Скільки часу він провів на волонтерських складах, тягаючи коробки, я навіть не скажу. От з ним складніше всього.

Бо.

“Мамо, Корея прислала 8000 найманців”.

“Андрію, то на на два дні, не переймайся”, - я знову брешу.

Бо не знаю, що казати.

Десь місяці 2, як у Андрія полетіло здоровʼя. Ми його повністю медично обстежили, у нього немає органічних проблем. Але є погані симптоми та панічні атаки. Його тригер - метро, коли їде до школи, і повітряна тривога.

Якщо не лікувати гострий ПТСР, то потім тригерити може на все, що завгодно. Я, як досвідчений ПТСР-ник, побачивши, що у дитини немає органічних проблем, зразу звернулась до психіатра та знайшла психолога. Психолог без пігулок, в гострий ПТСР - це довга та складна дорога. Психолог плюс правильно підібране лікування - значно швидше, і є шанс не страждати панічними атаками до кінця життя. До речі, психолог сказав, що зараз таких дітей дуже багато. Тому.

Якщо є якась симптоматика, медично обстежте дитину.

Якщо немає органічних захворювань йдіть, ні, біжіть до психіатра.

Шукайте психолога, який навчить дихати, розслабляти м'язи, переключати мозок під час панічної атаки. Є багато технік, щось підходить одній людині, щось іншій. Треба підібрати, що підійде вашій дитині.

Не затягуйте. Не бійтесь звертатись до психіатрів. Повірте, жити з хронічним ПТСР, не вміючи його відслідковувати, та навіть вміючи - таке собі задоволення.

Не бійтесь змінювати психологів, якщо дитині не подобається чи не “заходить”.

Підтримайте свою дитину зараз, бо їй ще жити і жити з цими якірними дитячими травмами війни.