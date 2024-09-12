Окупанти вигадали нову схему депортації українських дітей із ТОТ до Росії

Окупанти використовують нові схеми для депортації українських дітей у Росію.

Як повідомив Центр національного спротиву, із ТОТ росіяни забирають малечу під виглядом “турботи” про хворих та сиріт. При цьому колаборанти називають це "евакуацією" або "реабілітацією" намагаючись створити видимість законності та гуманізму своїх дій.

Зокрема, для схеми зловмисники залучили дитячий хоспіс “Одуванчики”. Спочатку він працював на території тимчасово окупованої Донеччини, але віднедавна його діяльність розширилм Луганщину. Під виглядом всебічної допомоги дітям із важкими (зокрема, онкологічними) захворюваннями, дітям-сиротам і дітям, позбавленим батьківського піклування ворог створює базу для подальшого переселення до Росії.

У Спротиві наголосили, що такій дії є грубим порушенням міжнародного права, зокрема Конвенції ООН про права дитини, яка захищає дітей від насильницького переміщення та відділення від сімей.