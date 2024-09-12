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Україна закликає прочан-хасидів цього року утриматися від паломництва до Умані

Тим, хто приїде всупереч зазначеним застереженням, слід зважати на режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань.

Україна закликає прочан-хасидів цього року утриматися від паломництва до Умані
Ілюстративне фото: хасиди в Умані
Фото: EPA/UPG

Україна закликає прочан-хасидів цього року утриматися від паломництва до Умані в рамках відзначення юдейського нового року Рош га-Шана.

Про це повідомляє пресслужба посольства України в Ізраїлі.

“Триваюча повномасштабна військова агресія росії проти України створює реальні загрози життю і безпеці людей, унеможливлюючи гарантування безпеки іноземних громадян на території України. З огляду на це, Міністерство закордонних справ України закликає прочан-хасидів утриматися від цьогорічного паломництва до м.Умань в рамках святкування Рош га-Шана”, – йдеться у повідомленні.

У разі прийняття рішення про відвідання Умані всупереч зазначеним застереженням, слід зважати на те, що в Україні діє правовий режим воєнного стану, що передбачає низку додаткових регулювань, у тому числі обмеження свободи пересування, введення комендантської години, здійснення посилених патрулювань, заборону проведення масових заходів та зібрань, а також застосування примусових заходів стосовно осіб, які не дотримуватимуться встановлених обмежень.

Інші обставини, які можуть ускладнювати перебування паломників в Україні і які варто враховувати при плануванні поїздок:

  • відсутність достатньої кількості приміщень цивільного захисту для укриття паломників у місцях їхнього масового перебування в м.Умань;
  • перевантаженість наземного транспортного сполучення з Україною та можливі значні затримки руху залізничного транспорту через масовані обстріли об’єктів транспортної інфраструктури;
  • відсутність достатньої кількості медичного персоналу та медичних закладів у м.Умань для забезпечення медичного обслуговування паломників;
  • можливість запровадження додаткового регулювання в’їзду (онлайн-реєстрація) та перебування прочан-хасидів в Україні.
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