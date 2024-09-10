Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ліга націй. Чехія – Україна (3:2). Трансляція матчу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
ГоловнаСуспільствоНаука і релігія

Очільник Черкаської ОДА закликав паломників утриматись від візиту до Умані

Водночас, керівництво області спільно з місцевою владою готуються до приїзду вірян.

Очільник Черкаської ОДА закликав паломників утриматись від візиту до Умані
Ігор Табурець
Фото: Черкаська ОДА

Начальник Черкаської ОДА Ігор Табурець звернувся до паломників, які планують відвідати Умань на Рош га-Шана.

“Як і попередні роки війни, передовсім рекомендуємо вірянам зважити на безпекову ситуацію в нашій країні та утриматися від відвідин Умані”, - написав Табурець. 

Він підкреслив, що регулярні російські атаки та ураження цивільних об’єктів та провокації – це українська буденність.

Підписуйтесь на наш Google News

Втім, зазначив голова ОДА, частина вірян все ж відвідає Умань, отже керівництво області спільно з місцевою владою, керівниками безпекового сектора, медичної галузі та комунальниками пропрацьовують всі питання.

Зокрема, буду підсилені безпекові моменти, допрацьовуються питання, пов’язані з укриттями, йде робота над наданням меддопомоги та санітарного й епідеміологічного благополуччя.

Ігор Табурець повідомив, що на час паломництва на місці розгорнуть оперативний штаб для координації роботи.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies