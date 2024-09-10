Очільник Черкаської ОДА закликав паломників утриматись від візиту до Умані

Водночас, керівництво області спільно з місцевою владою готуються до приїзду вірян.

Начальник Черкаської ОДА Ігор Табурець звернувся до паломників, які планують відвідати Умань на Рош га-Шана.

“Як і попередні роки війни, передовсім рекомендуємо вірянам зважити на безпекову ситуацію в нашій країні та утриматися від відвідин Умані”, - написав Табурець.

Він підкреслив, що регулярні російські атаки та ураження цивільних об’єктів та провокації – це українська буденність.

Втім, зазначив голова ОДА, частина вірян все ж відвідає Умань, отже керівництво області спільно з місцевою владою, керівниками безпекового сектора, медичної галузі та комунальниками пропрацьовують всі питання.

Зокрема, буду підсилені безпекові моменти, допрацьовуються питання, пов’язані з укриттями, йде робота над наданням меддопомоги та санітарного й епідеміологічного благополуччя.

Ігор Табурець повідомив, що на час паломництва на місці розгорнуть оперативний штаб для координації роботи.