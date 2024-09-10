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​Окупанти обстріляли за день 11 громад Сумщини

Протягом дня росіяни здійснили 66 обстрілів області.

​Окупанти обстріляли за день 11 громад Сумщини
​Окупанти обстріляли за день 11 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Поліція Сумської області

Сьогодні, 10 вересня, російських обстрілів зазнали Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Шалигинська, Глухівська, Березівська, Путивльська, Річківська та Дружбівська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 66 обстрілів Сумської області, під час яких пролунав 181 вибух. 

Зокрема, по Великописарівській громаді росіяни били дронами, мінометами, гранатометами та КАБом.

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Також КАБи скинули на Хотінську, Березівську, Глухівську та Річківську громади.

Білопільську громаду атакували КАБами та мінометами, а Шалигинську та Путивльську - мінометами.

По Есманьській громаді окупаційна армія била РСЗВ, артилерією, мінометами, дронами та КАБами.

Краснопільську громаду російські військові обстріляли з мінометів, артилерії та дронами.

Також дронами та артилерією ворог вдарив по Дружбівській громаді.

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