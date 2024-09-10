Президент додав, що "ми забезпечимо необхідну єдність світу, хоч би як було нам складно".

Володимир Зеленський заслухав доповіді Головного управління розвідки і Служби зовнішньої розвідки щодо загроз для України і наявних можливостей.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 10 вересня.

Зеленський сказав, що "ми бачимо, які кроки планують у Москві, ми будемо діяти відповідно – саме так жорстко, як це треба заради України".

"І я хочу сказати зараз усім у світі, хто досі хоче якось допомагати Путіну: ми все зробимо не просто для захисту своєї держави та людей, а для реальної консолідації світу заради сильних відповідей на розпалювання війни чи будь-яку спробу війну продовжувати", - заявив глава держави.

Зеленський додав, що "ми забезпечимо необхідну єдність світу, хоч би як було нам складно".