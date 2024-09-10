На Сумщині під час розмінування загинув сапер

Під час проведення робіт сталася детонація боєприпасу.

У Сумській області піротехніки з Дніпропетровщини підірвалися на вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Під час проведення робіт з розмінування сталася детонація боєприпасу. Загинув сапер-водій, ще один сапер зазнав поранень. Його госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники уточнили, що загиблим виявився 36-річний Анатолій Кукла, він перебував у лавах ДСНС із 2014 року.

Станом на грудень 2023 року в Україні від початку повномасштабної війни через підрив на мінах або інших вибухонебезпечних предметах загинули 277 людей. Крім того, поранень зазнали 608 людей, із них – 74 дитини.



