Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
Генпрокурор Андрій Костін: «Візит Путіна в Монголію показав, що системою міжнародного права можна нехтувати»
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Ракетна війна триває. Що робити Україні
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Патріархат для України: вигадка чи реальність?
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Замовлені Києвом когенераційні установки для виробництва тепла і електрики зараз перебувають на етапі виробництва
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
Глава УГКЦ: “Рим і Константинополь підтримали київське християнство, а Москва пішла на нас війною”
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
МОН: технічну помилку з картою України без Криму на обкладинці підручника за власний рахунок виправить видавець
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
Судитимуть ексгендиректора ДП "Антонов", який відправив підлеглих на Кубу
ГоловнаСуспільствоПодії

На Сумщині під час розмінування загинув сапер

Під час проведення робіт сталася детонація боєприпасу. 

На Сумщині під час розмінування загинув сапер
Фото: ДСНС

У Сумській області піротехніки з Дніпропетровщини підірвалися на вибухонебезпечному предметі.

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"Під час проведення робіт з розмінування сталася детонація боєприпасу. Загинув сапер-водій, ще один сапер зазнав поранень. Його госпіталізовано до лікарні", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники уточнили, що загиблим виявився 36-річний Анатолій Кукла, він перебував у лавах ДСНС із 2014 року.

Станом на грудень 2023 року в Україні від початку повномасштабної війни через підрив на мінах або інших вибухонебезпечних предметах загинули 277 людей. Крім того, поранень зазнали 608 людей, із них – 74 дитини.


Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies