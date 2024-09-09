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Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу в нацпарку "Святі гори" на Донеччині

Масштабна пожежа виникла внаслідок авіаудару РФ по Краматорському району.

Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу в нацпарку "Святі гори" на Донеччині
Фото: ДСНС України

Рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу у національному парку "Святі гори", на це працівникам ДСНС знадобилось 8 днів. Вогонь перекинувся на Харківську область. 

Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.

"Протягом 8 днів надзвичайники боролися з лісовою пожежею на території національного природного парку "Святі гори" в Краматорському районі, яка виникла внаслідок ворожого авіаудару", — ідеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, пожежа охопила 6000 гектарів, вогонь пройшов 60 квадратних кілометрів лісу на території лісництва. 

Вогонь пошкодив 43 житлових будинків, 3 господарчих споруди, 8 автомобілів, автопричіп. Через небезпеку вогню було евакуйовано 3 людини.

Пожежа в нацпарку "Святі гори"

  • Вогонь поширився на територію Харківської області. Пожежа охопила близько 1200 гектарів. 2 вересня влада області повідомляла про 200 евакуйованих жителів.
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