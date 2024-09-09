Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу в нацпарку "Святі гори" на Донеччині

Рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу у національному парку "Святі гори", на це працівникам ДСНС знадобилось 8 днів. Вогонь перекинувся на Харківську область.
Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.
"Протягом 8 днів надзвичайники боролися з лісовою пожежею на території національного природного парку "Святі гори" в Краматорському районі, яка виникла внаслідок ворожого авіаудару", — ідеться у повідомленні.
За інформацією рятувальників, пожежа охопила 6000 гектарів, вогонь пройшов 60 квадратних кілометрів лісу на території лісництва.
Вогонь пошкодив 43 житлових будинків, 3 господарчих споруди, 8 автомобілів, автопричіп. Через небезпеку вогню було евакуйовано 3 людини.
Пожежа в нацпарку "Святі гори"
- Пожежа спалахнула 1 вересня на території Національного природного парку "Святі гори" внаслідок ворожого авіаудару. Посушлива погода та сильний поривчастий вітер сприяли швидкому поширенню вогню на великі площі.
- Вогонь поширився на територію Харківської області. Пожежа охопила близько 1200 гектарів. 2 вересня влада області повідомляла про 200 евакуйованих жителів.
- 6 вересня вогнеборці локалізували масштабну лісову пожежу на площі 6000 Га.