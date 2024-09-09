Вогнеборці ліквідували масштабну пожежу в нацпарку "Святі гори" на Донеччині

Рятувальники ліквідували масштабну лісову пожежу у національному парку "Святі гори", на це працівникам ДСНС знадобилось 8 днів. Вогонь перекинувся на Харківську область.

Про це повідомляє ДСНС у Донецькій області.

"Протягом 8 днів надзвичайники боролися з лісовою пожежею на території національного природного парку "Святі гори" в Краматорському районі, яка виникла внаслідок ворожого авіаудару", — ідеться у повідомленні.

За інформацією рятувальників, пожежа охопила 6000 гектарів, вогонь пройшов 60 квадратних кілометрів лісу на території лісництва.

Вогонь пошкодив 43 житлових будинків, 3 господарчих споруди, 8 автомобілів, автопричіп. Через небезпеку вогню було евакуйовано 3 людини.

Пожежа в нацпарку "Святі гори"

Пожежа спалахнула 1 вересня на території Національного природного парку "Святі гори" внаслідок ворожого авіаудару. Посушлива погода та сильний поривчастий вітер сприяли швидкому поширенню вогню на великі площі.

Вогонь поширився на територію Харківської області. Пожежа охопила близько 1200 гектарів. 2 вересня влада області повідомляла про 200 евакуйованих жителів.