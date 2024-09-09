Львівський митник за $13 тисяч оформляв "білі квитки" для переправлення чоловіків за кордон

За свої послуги підозрюваний хотів від 10 до 13 тисяч доларів США.

Співробітника львівської митниці підозрюють в організації "схеми" виїзду військовозобов'язаних чоловіків до країн ЄС. Свої послуги митник оцінював у $13 тисяч.

Про це повідомляють в Департаменті стратегічних розслідувань Національної поліції України.

Відомо, що 29-річний працівник Львівської митниці зі спільниками пропонував чоловікам мобілізаційного віку кілька варіантів перетину кордону — як через офіційні пункти пропуску, так і поза ними.

Вартість "послуг" — від 10 до 13 тисяч доларів.

"Свою допомогу з виїздом поза межами офіційного пункту пропуску лісовою місцевістю фігурант оцінював у 10 000 доларів. Дорожче для чоловіків обходилося оформлення фіктивних документів із висновком військово-лікарської комісії, що засвідчував непридатність особи до проходження подальшої військової служби. Вартість так званого "білого квитка" становила 13 000 доларів з особи", — ідеться у повідомленні.

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

У ході слідства правоохоронці встановили три факти виготовлення підробних військово-облікових документів для трьох мешканців Львівщини. В одному з епізодів поліцейські задокументували передачу державному інспектору Львівської митниці 10 000 доларів "завдатку" за оформлення документів про непридатність одного з місцевих мешканців.

Отримати другий транш грошей митник доручив своїй "довіреній особі". Під час передачі останньої частини оплати за "білий квиток" правоохоронці викрили спільника основного фігуранта, а гроші у розмірі 3 000 доларів вилучили з місця події.

Фото: Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України

"Під час проведення шести санкціонованих обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах фігурантів вилучено мобільні телефони, оригінали та копії військово-облікових документів близько десятка осіб, автомобіль та "чорнові" записи", — додають правоохоронці.

Поліцейські затримали основного фігуранта та повідомили йому про підозру за ч. 3 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання — позбавлення волі на дев'ять років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Правоохоронці проводять подальші слідчі дії з метою притягнення до відповідальності його спільника та інших осіб, причетних до "схеми". Слідство триває.