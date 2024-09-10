Гайд з купівлі iPhone 16: яку модель обрати?

Цієї осені Apple представила нове покоління iPhone, до якого увійшли одразу 4 моделі. Смартфони отримали найсерйозніший редизайн і апгрейд за останні роки як зовні, так і всередині. Розбираємося, чим відрізняються версії iPhone 16 і яку з них варто обрати.

Дизайн: нові кольори, матеріали та форма корпусу

Почнемо з короткого огляду нової лінійки:

⦁ Айфон 16 і 16 Плюс — базові рішення з подвійною камерою і новим чипом A18;

⦁ 16 Про і Про Макс — топові моделі з титановим корпусом, великими екранами 6,3“ і 6,9“, потрійною камерою.

Усі моделі отримали перероблений дизайн. Молодші версії пропонуються в п’яти кольорах: білий, чорний, бірюзовий, рожевий і ультрамарин.

Флагманські Pro-моделі постачаються з титановим корпусом у чотирьох варіантах оздоблення: білий, натуральний, чорний і новий «пустельний». У базових смартфонах змінилося розташування камер на задній панелі, а також додалася програмована кнопка Action.

Швидкість і продуктивність нового покоління

Серцем базових версій став чип A18, який забезпечує дворазове зростання продуктивності порівняно з попереднім поколінням. Топові моделі отримали ще потужніший процесор A18 Pro, що виводить швидкодію та енергоефективність гаджетів на новий рівень.

Просунуті камери та функції знімання

16 iPhone оснащені новою основною камерою на 48 Мп, 2-кратним телефото об’єктивом і 12-мегапіксельним надширококутним модулем з макрорежимом.

В арсеналі Про — просунута система з трьох датчиків:

⦁ 48 Мп надширококутний;

⦁ 48 Мп Fusion-камера;

⦁ 5-кратний телефото, доступний на обох Pro-моделях.

Усі гаджети отримали новий зручний контролер камери. Він розпізнає силу натискання і дає тактильний відгук при регулюванні налаштувань. Серед інших нововведень — просунуті Фотостилі, Spatial-фото і відео, інструменти редагування звуку і відео. При цьому ціна Айфон 16 не зросла — користувачі отримують більше функцій за ту ж вартість.

Розширений інтелект з Apple Intelligence

Усі смартфони оснащені новою технологією Apple Intelligence. Цей вбудований ШІ дбайливо працює з вашими персональними даними та забезпечує безліч розумних функцій:

⦁ інструменти для письма;

⦁ створення персоналізованих 3D-емодзі Genmoji на основі ШІ;

⦁ більш природна та контекстна взаємодія з асистентом Siri;

⦁ пріоритетні повідомлення з автоматичним виділенням найважливішого.

Підбиваючи підсумок, можна сказати, що нові Айфон 16 і 16 Плюс відмінно підійдуть більшості користувачів, яким потрібен сучасний і потужний смартфон з хорошими камерами. Версії Про припадуть до душі ентузіастам мобільного фото- і відеознімання, а також тим, хто хоче максимум можливостей і продуктивності. Яку б модель ви не обрали, ви отримаєте один з найбільш передових і технологічних смартфонів 2024 року.