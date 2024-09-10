Україна має резерви для теплової та енергогенерації, але потрібно ще 1800 генераторів великої потужності

Україна розбудовує децентралізовану теплову генерацію. У Харківській області, де росіяни знищили всі ТЕЦ довкола облцентру, завезли маленькі одномегаватні котельні.

Аналогічний підхід застосовують і в інших містах. Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомив на річній пресконференції.

"Маємо від партнерів підтримку, і вони фактично за рахунок коштів фонду підтримки української енергетики закумулювали 560 млн євро. Профінансували закупівлю обладнання розподілення генерації потужністю 170 мегават. Крім цього, кількість наявних у підприємств когенераційних установок сьогодні вже 169, з них 83 введені в експлуатацію. Плюс міжнародні партнери підтвердили постачання ще 191 установки та 101 блочно-модульної котельні. Це наш резерв стійкості енергетичної не лише в генерації електроенергії, а також у генерації тепла, до чого ми готуємося на цей опалювальний сезон. Понад 80 (ймовірно, відсотків – Ред.) українських шкіл мають генератори, 100% лікарень забезпечені генераторами. Деякі забезпечені навіть резервною потужністю. 12 000 генераторів у нас в медичних закладах, в лікарнях. Загалом 16 500 потужних генераторів уже встановлені, підключені, працюють. Невідкладна потреба все ще велика: уже не в десятках тисяч, але близько 1800 генераторів великої потужності – та невідкладна потреба, яку ми ще маємо", – сказав він.

Загальна потреба держави в когенераційних установках – 569. Щодо 112 вже є домовленість про доставку.