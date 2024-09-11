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Уночі Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами. ППО працювала у 6 областях

5 ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України.

Уночі Росія атакувала Україну "шахедами" та ракетами. ППО працювала у 6 областях
Мобільна вогнева група. Фото ілюстративне
Фото: Facebook/Заступник Керівника ОПУ Олексій Кулеба

Уночі Росія атакувала Україну 25-ма "шахедами" та ракетами різних типів. ППО збила 20 ворожих безпілотників. 

Про це повідомили у Повітряних силах України. 

Всього у ніч на 11 вересня 2024 року радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 34-х засобів повітряного нападу противника. 

Ворог ударив однією балістичною ракетою «Іскандер-М» з Краснодарського краю Росії, двома зенітними керованими ракетами С-300 із окупованої Донеччини, 6-ма протирадіолокаційними ракетами Х-31П із повітряного простору над акваторією Чорного моря в напрямку острова Зміїний, та 25-ма ударними БпЛА типу «Shahed». "Шахеди" Росія запускала із Курська, Єйська, та з кримського мису Чауда. 

До відбиття повітряного нападу противника залучено авіацію, зенітні ракетні війська, мобільні вогневі групи та підрозділи РЕБ Сил оборони України. 

В результаті протиповітряного бою збито 20 ударних БпЛА, 5 ворожих безпілотників локаційно втрачені на території України (інформація про постраждалих та руйнування не надходила).

Протиповітряна оборона працювала у Київській, Херсонській, Черкаській, Сумській, Дніпропетровській та Полтавській областях.

Збиті безпілотники
Фото: Повітряні сили України
Збиті безпілотники

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