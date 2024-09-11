На Харківщині через обстріл горів зерносклад

На світанку 11 вересня, близько 04:50 у м. Куп'янськ унаслідок танкового обстрілу горів колишній будинок культури. Перед цим у області горів зерносклад.

Ппр це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Вчора близько 16:40 у м. Куп‘янськ унаслідок удару БПЛА пошкоджено автомобіль.

Пізніше, о 17:55 у с. Козача Лопань Харківського району через обстріл горіла будівля зерноскладу.

На Харківському напрямку ворог один раз атакував неподалік Вовчанська. Триває бій.

На Куп’янському напрямку противник протягом дня 13 разів намагався просунутися до наших позицій неподалік Синьківки, Глушківки, Лозової та Петропавлівки. Десять атак відбито Силами оборони. Бої продовжуються в районі Лозової.

Перед цим ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Харківщини 9 КАБами. Також РФ запустила 2 FPV-дрони. Постраждали четверо людей.