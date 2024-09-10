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Російська армія завдала удару по Козачій Лопані на Харківщині

Внаслідок обстрілу в селищі зникли світло та зв'язок.

Російська армія завдала удару по Козачій Лопані на Харківщині
Через обстріл у Козачій Лопані зникло світло (ілюстративне фото)
Фото: Харківобленерго

Сьогодні надвечір, 10 вересня, російська армія завдала удару по Козачій Лопані Харківської області.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“За попередньою інформацією, відбувся комбінований удар. У різних частинах селища пролунало 3-4 вибухи”, - написав він.

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В результаті обстрілу у Козачій Лопані почалися пожежі, також є пошкодження приватних будинків та цивільної інфраструктури. 

Пізніше Задоренко повідомив, що внаслідок ворожих ударів у Козачій Лопані суттєво пошкоджено лінію електропередачі. Через це у селищі зникли світло та зв'язок.

  • Упродовж минулої доби ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Харківщини 9 КАБами. Також РФ запустила 2 FPV-дрони. Постраждали четверо людей. 
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