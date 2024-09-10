Російська армія завдала удару по Козачій Лопані на Харківщині

Внаслідок обстрілу в селищі зникли світло та зв'язок.

Через обстріл у Козачій Лопані зникло світло (ілюстративне фото)

Сьогодні надвечір, 10 вересня, російська армія завдала удару по Козачій Лопані Харківської області.

Про це повідомив начальник Дергачівської МВА Вячеслав Задоренко.

“За попередньою інформацією, відбувся комбінований удар. У різних частинах селища пролунало 3-4 вибухи”, - написав він.

В результаті обстрілу у Козачій Лопані почалися пожежі, також є пошкодження приватних будинків та цивільної інфраструктури.

Пізніше Задоренко повідомив, що внаслідок ворожих ударів у Козачій Лопані суттєво пошкоджено лінію електропередачі. Через це у селищі зникли світло та зв'язок.