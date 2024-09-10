Упродовж доби ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Харківщини 9 КАБами. Також РФ запустила 2 FPV-дрони. Постраждали четверо людей.

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Уночі 10 вересня, біля 01:00 унаслідок обстрілу смт. Пересічне Харківського району горіла трава на площі 800м.кв.

Увечері 9 вересня, о 18:10 за межами с. Новоолександрівка Чугуївського району унаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 2,5 га.

Біля 18:05 у м. Куп’янськ унаслідок обстрілу горіла трава, очерет та залишки побутових матеріалів на площі 1 га. Близько 16:10 там же унаслідок обстрілу КАБ горіли 3 магазини.

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Куп'янська

Фото: Харківська ОВА Наслідки обстрілу Куп'янська

О 16:10 у с. Захарівка Куп’янського району унаслідок обстрілу FPv-дроном пошкоджено будинок. Постраждав 57-річний чоловік. Біля 13:05 у с. Новоосинове Купянського району через обстріл горіла господарча споруда. Тоді ж у с. Великі Проходи Куп'янського району унаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджений ескаватор. Постраждав 52-річний чоловік.

Близько 11:20 у с. Перовське Золочівської громади унаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди.

Біля 08:23 у с. Загризове Ізюмського району унаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 2,5 га.Також горіла трава через обстріл у с. Осинове.

О 08:00 у м. Куп'янськ унаслідок удару ворожого дрону по автомобілю постраждали двоє чоловіків: 71 рік та 49 років.