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Упродовж доби РФ запустила по Харківщині 9 КАБів. Постраждали люди

Через російські атаки постраждали четверо людей. 

Упродовж доби РФ запустила по Харківщині 9 КАБів. Постраждали люди
Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: Харківська ОВА

Упродовж доби ворог вдарив по цивільній інфраструктурі Харківщини 9 КАБами. Також РФ запустила 2 FPV-дрони. Постраждали четверо людей. 

Про це повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

Уночі 10 вересня, біля 01:00 унаслідок обстрілу смт. Пересічне Харківського району горіла трава на площі 800м.кв. 

Увечері 9 вересня, о 18:10 за межами с. Новоолександрівка Чугуївського району   унаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 2,5 га.

Біля 18:05 у м. Куп’янськ унаслідок обстрілу горіла трава, очерет та залишки побутових матеріалів на площі 1 га. Близько 16:10 там же унаслідок обстрілу КАБ горіли 3 магазини.

Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Куп'янська
Наслідки обстрілу Куп'янська
Фото: Харківська ОВА
Наслідки обстрілу Куп'янська

О 16:10 у с. Захарівка Куп’янського району унаслідок обстрілу FPv-дроном пошкоджено будинок. Постраждав 57-річний чоловік. Біля 13:05 у с. Новоосинове Купянського району через обстріл горіла господарча споруда. Тоді ж у с. Великі Проходи Куп'янського району унаслідок обстрілу FPV-дроном пошкоджений ескаватор. Постраждав 52-річний чоловік. 

Близько 11:20 у с. Перовське Золочівської громади унаслідок мінометного обстрілу пошкоджено приватний будинок, господарчі споруди.

Біля 08:23 у с. Загризове Ізюмського району унаслідок обстрілу горіла трава та очерет на площі 2,5 га.Також горіла трава через обстріл у с. Осинове. 

О 08:00 у м. Куп'янськ унаслідок удару ворожого дрону по автомобілю постраждали двоє чоловіків: 71 рік та 49 років.

  • На Харківському напрямку відбулося дві ворожих атаки в районах населених пунктів Вовчанськ та Глибоке. 
  • На Куп’янському напрямку за добу відбулося 12 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника у бік Синьківки, Петропавлівки, Глушківки, Стельмахівки та Лозової.
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