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Росіяни обстріляли 12 громад Сумщини

Внаслідок одного з обстрілів поранення отримав мирний мешканець.

Росіяни обстріляли 12 громад Сумщини
Росіяни обстріляли 12 громад Сумщини (архівне фото)
Фото: Дмитро Живицький

Сьогодні, 9 вересня, російських обстрілів зазнали Юнаківська, Сумська, Путивльська, Великописарівська, Хотінська, Краснопільська, Есманьська, Білопільська, Дружбівська, Новослобідська, Ямпільська, Середино-Будська громади Сумської області.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.

Всього протягом дня росіяни здійснили 48 обстрілів Сумської області, під час яких пролунало 116 вибухів.

Зокрема, по Сумській громаді росіяни здійснили авіаудар, внаслідок чого отримала поранення одна людина.

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По Краснопільській громаді ворог вдарив з артилерії, безпілотниками та КАБами, а по Есманьській - мінометами, безпілотниками та КАБами. 

На Хотінську, Юнаківську, Путивльська та Ямпільську громади росіяни скинули КАБи.

Білопільську громаду російські військові атакували з міномету, а Новослобідську - КАБами та дронами.

Дружбівську громаду армія РФ обстріляла з міномета, артилерії та дроном.

По Великописарівській громаді загарбники вдарили дронами, артилерією та гранатометами.

Також з мінометів та дронами окупанти атакували Середино-Будську громаду.

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