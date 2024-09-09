Житель Рівненщини одружився з тещею, аби виїхати за кордон

На кордоні з Польщею прикордонники викрили три випадки укладанням фіктивних шлюбів для виїзду за кордон.

Про це інформує Державна прикордонна служба України.

В одному випадку 28-річний житель Рівненщини одружився зі своєю 40-річною тещею, яка має інвалідність І групи. За версією підозрюваних, вони їхали до Варшави лікувати зір "дружині".

Пізніше чоловік все ж зізнався, що новоспечена дружина — його теща. І шлюб був укладений з метою виїзду за межі України. Ба більше, 7 вересня справжня дружина чоловіка виїхала за кордон залізницею.

Фото: ДПСУ

"Чоловік з тещею у цей же день спробував виїхати через автомобільний пункт пропуску на Волині. Коли плани "подружжя" викрили там, 8 вереснявони вирушили у пункт пропуску "Рава-Руська", — йдеться в повідомленні.

Інші два випадки зафіксували в пункті пропуску "Краківець". Обидва псевдоподружжя їхали нібито на лікування своїх дружин. 41-річний уродженець Івано-Франківщини наприкінці серпня одружився з 46-річною жінкою, особою з інвалідністю II групи.

Фото: ДПСУ

Ще в одному випадку 18-річний волинянин одружився з 19-річною дівчиною, особою з інвалідністю II групи з дитинства.

У всіх випадках про виявлення ознак кримінального правопорушення, відповідальність за яке передбачено ст. 332 ККУ "Незаконне переправлення осіб через державний кордон України",

Співробітники 7 прикордонного Карпатського загону направили повідомлення до Нацполіції.