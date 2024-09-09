​Лише 17% українців вважають єдиний телемарафон новин актуальним, - опитування

Близько половини українців вважає, що єдиний телемарафон наразі є неактуальним. Нейтральне ставлення до нього мають близько 16% громадян, ще 15% не мають відповіді. Водночас лише 17% українців вважають, що телемарафон не втратив актуальності.
Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва на замовлення Руху "Чесно" з 9 до 15 серпня 2024 року.
Рівень підтримки телемарафону громадянами значно зменшився у порівнянні з минулою хвилею соціологічного дослідження, яке було проведено у грудні 2023 року. Тоді актуальним телемарафон вважали на 5% більше опитаних. Нейтральне ставлення до актуальності телемарафону також мали на 5% більше громадян.
Крім того, українці мають запит на відновлення відкритості роботи парламенту. Близько 57% громадян виступають за онлайн-трансляції засідань на телеканалі “Рада” - цей показник не змінився.
Результати дослідження демонструють, що глядачів телемарафону стає все менше, а отже і доцільність його існування під питанням. Абсолютно погоджуються з тезою про втрату актуальності формату телемарафону 35% українців. Ще близько 16% громадян скоріше підтримують таку позицію. Водночас новопризначений міністр культури Микола Точицький у своїх перших виступах на посаді вже говорив, що телемарафон продовжить своє існування.
Що не так із телемарафоном "Єдині новини"
- Телемарафон транслюється в ефірі кількох загальнонаціональних каналів з 26 лютого 2022 року. До цього формату вдалися після початку широкомасштабного вторгнення Росії. Низка телеканалів почала спільне мовлення в рамках телемарафону: "Рада", 1+1, "Суспільне", ICTV/СТБ, "Інтер" та "Україна 24", який потім замінив канал "Ми Україна".
- Дослідження свідчать, що довіра опитаних українців до телемарафону продовжує падати. Якщо між травнем 2022 і жовтнем 2023 частка тих, хто довіряє, знизилася з 69% до 48%, то до грудня 2023 показник знизився до 43%.Фінансується телемарафон із державного бюджету немалими коштами.
- На 2024 на телемарафон та інші інформаційні проєкти заклали 1,94 млрд гривень. В Офісі президента говорили, що не бачать причин закривати телемарафон, але обіцяли, що його буде переформатовано.
- 29 березня голова Рахункової палати України Ольга Піщанська сказала, що Рахункова палата перевірить ефективне і цільове використання бюджетних коштів на фінансування телемарафону, коли з'явиться можливість.
- У квітні голова парламентського комітету зі свободи слова говорив, що якщо до кінця року телемарафон не змінить формат, треба думати над його завершенням.