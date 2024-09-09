​Лише 17% українців вважають єдиний телемарафон новин актуальним, - опитування

Близько половини українців вважає, що єдиний телемарафон наразі є неактуальним. Нейтральне ставлення до нього мають близько 16% громадян, ще 15% не мають відповіді. Водночас лише 17% українців вважають, що телемарафон не втратив актуальності.

Про це свідчать результати опитування, проведеного соціологічною службою Центру Разумкова спільно з Фондом "Демократичні ініціативи" імені Ілька Кучеріва на замовлення Руху "Чесно" з 9 до 15 серпня 2024 року.

Рівень підтримки телемарафону громадянами значно зменшився у порівнянні з минулою хвилею соціологічного дослідження, яке було проведено у грудні 2023 року. Тоді актуальним телемарафон вважали на 5% більше опитаних. Нейтральне ставлення до актуальності телемарафону також мали на 5% більше громадян.

Крім того, українці мають запит на відновлення відкритості роботи парламенту. Близько 57% громадян виступають за онлайн-трансляції засідань на телеканалі “Рада” - цей показник не змінився.

Результати дослідження демонструють, що глядачів телемарафону стає все менше, а отже і доцільність його існування під питанням. Абсолютно погоджуються з тезою про втрату актуальності формату телемарафону 35% українців. Ще близько 16% громадян скоріше підтримують таку позицію. Водночас новопризначений міністр культури Микола Точицький у своїх перших виступах на посаді вже говорив, що телемарафон продовжить своє існування.

Що не так із телемарафоном "Єдині новини"