Більшість українців вважають, що треба контролювати Telegram, але не забороняти, - опитування

Лише 9% українців стверджують, що соцмережу треба повністю заборонити.

Більшість опитаних українців (54%) вважають, що соціальну мережу "Телеграм" варто контролювати, запровадивши деякі обмеження, але - не забороняти її.

Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 1-6 вересня 2024 року.

"...більшість українців (54%) вважають, що не варто повністю забороняти, а треба запровадити певні обмеження й контроль - як-от блокування окремих каналів тощо", - ідеться в повідомленні.

Наразі лише 9% українців стверджують, що Телеграм треба повністю заборонити, а 26% - що його не варто жодним чином контролювати.

Питання щодо обмеження або навіть заборони телеграму активізувалося після арешту засновника соцмережі Павла Дурова у Франції. Зокрема, - у зв'язку з можливим впливом на мережу з боку спецслужб РФ і поширенням російської пропаганди.

Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав соцмережу загрозою національній безпеці України.

"Результати опитування свідчать, що наразі в суспільства немає ані відчутної підтримки заборони телеграму, ані стійкого опору такій забороні. Українці займають доволі виважену й конструктивну позицію, що варто не доходити до заборон, але при цьому дійсно визнають важливість і необхідність блокувати небезпечні телеграм-канали", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.

Він також зазначив, що представникам влади варто розуміти, що в разі потреби заборони телеграму "задля безпеки України та українців громадськість має отримати справді об'єктивні й переконливі докази ворожої діяльності та відмови власників від співпраці".

КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого додав запитання щодо сприйняття українцями загроз безпеці від соціальних мереж і ставлення до заборони телеграму. Опитано 1015 респондентів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Метод - телефонні інтерв'ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI), вік респондентів - 18 років і старше, громадяни України, які на момент опитування проживали на території, підконтрольній уряду України.

Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1%.