Більшість українців вважають, що треба контролювати Telegram, але не забороняти, - опитування

Більшість опитаних українців (54%) вважають, що соціальну мережу "Телеграм" варто контролювати, запровадивши деякі обмеження, але - не забороняти її.
Про це свідчать результати опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС) 1-6 вересня 2024 року.
"...більшість українців (54%) вважають, що не варто повністю забороняти, а треба запровадити певні обмеження й контроль - як-от блокування окремих каналів тощо", - ідеться в повідомленні.
Наразі лише 9% українців стверджують, що Телеграм треба повністю заборонити, а 26% - що його не варто жодним чином контролювати.
Питання щодо обмеження або навіть заборони телеграму активізувалося після арешту засновника соцмережі Павла Дурова у Франції. Зокрема, - у зв'язку з можливим впливом на мережу з боку спецслужб РФ і поширенням російської пропаганди.
Днями керівник ГУР Міноборони Кирило Буданов назвав соцмережу загрозою національній безпеці України.
"Результати опитування свідчать, що наразі в суспільства немає ані відчутної підтримки заборони телеграму, ані стійкого опору такій забороні. Українці займають доволі виважену й конструктивну позицію, що варто не доходити до заборон, але при цьому дійсно визнають важливість і необхідність блокувати небезпечні телеграм-канали", - прокоментував результати опитування виконавчий директор КМІС Антон Грушецький.
Він також зазначив, що представникам влади варто розуміти, що в разі потреби заборони телеграму "задля безпеки України та українців громадськість має отримати справді об'єктивні й переконливі докази ворожої діяльності та відмови власників від співпраці".
КМІС провів власне всеукраїнське опитування громадської думки "Омнібус", до якого додав запитання щодо сприйняття українцями загроз безпеці від соціальних мереж і ставлення до заборони телеграму. Опитано 1015 респондентів у всіх регіонах України (підконтрольна уряду України територія). Метод - телефонні інтерв'ю (computer-assistedtelephoneinterviews, CATI), вік респондентів - 18 років і старше, громадяни України, які на момент опитування проживали на території, підконтрольній уряду України.
Формально за звичайних обставин статистична похибка такої вибірки (з імовірністю 0,95 і з урахуванням дизайн-ефекту 1,3) не перевищувала 4,1%.
- У березні цього року у Верховній раді зареєстрували законопроєкт №11115, який дозволить регулювання діяльності платформ спільного доступу до інформації. Зокрема, це стосується платформи Тelegram.
- У серпні президент Зеленський заявив, що Україна орієнтуватиме свої дії щодо Telegram на Євросоюз. Глава держави зауважив, що дуже обережно ставиться до регулювання соцмереж.
- Раніше стало відомо, що месенджер заблокував чатбот "єВорог", за допомогою якого можна було повідомляти про рух окупантів, та низку інших ботів Сил оборони.