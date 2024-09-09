У ДТП разом із дружиною загинув радник голови Мінстратегпрому Ярослав Олійник

Прощання відбудеться у вівторок, 10 вересня, о 12:00 у Михайлівському соборі в Києві.

У неділю, 8 вересня, в ДТП загинув Ярослав Олійник, відомий під позивним "Локі", Він був одним із перших членів оновленої команди Міністерства стратегічних галузей та промисловості.

Про це повідомив радник президента зі стратегічних питань Олександр Камишін та заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості Ганна Гвоздяр.

"Загинув Ярослав Олійник. Він же Локі. Один з перших членів оновленої команди Мінстратегпрому. Він доєднався до нас минулого літа прямо з лінії фронту. Відповідав за роботу з виробниками дронів. Досі не віриться", – написав Камишін у телеграмі.

Прощання з Ярославом Олійником відбудеться у вівторок, 10 вересня, о 12:00 у Михайлівському соборі в Києві.

Ганна Гвоздяр уточнила, що у ДТП загинула також дружина Олійника, Ніна.