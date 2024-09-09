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Російські війська влучили у навчальний заклад на Сумщині

За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.

Російські війська влучили у навчальний заклад на Сумщині
Росіяни влучили у навчальний заклад на Сумщині
Фото: Скріншот відео ДСНС

Російські війська влучили у навчальний заклад в одному із прикордонних населених пунктів Шосткинського району Сумщини.

Про це повідомили у ДСНС. 

"Рятувальники ліквідували наслідки російського обстрілу навчального закладу одного з прикордонних населених пунктів Шосткинського району", – зазначили у ДСНС. 

У результаті атаки великих руйнувань зазнали приміщення, на значній площі загорілась покрівля, палали дрова.

Рятувальникам вдалось локалізувати пожежу. Провели розбір завалів для виявлення прихованих осередків горіння. Наразі пожежу ліквідовано.

За попередньою інформацією, ніхто з людей не постраждав.

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