У Очакові через російський обстріл загинула 70-річна жінка

Упродовж доби російські війська атакували Миколаївщину із мінометів, артилерії та дронами. У Очакові загинула 70-річна жінка.

Про це повідомив начальник Миколаївської ОВА Віталій Кім.

Учора, 8 вересня, о 08:05 та 16:22 ворог спрямував дрони типу FPV по Куцурубській громаді. Через атаку у с. Дмитрівка пошкоджено житловий будинок та автомобіль. Постраждалих немає.

Також учора, 8 вересня, о 16:50 ворог завдавав мінометних обстрілів по акваторії, та о 19:45 – артилерійських обстрілів по м. Очаків Очаківської громади. Унаслідок обстрілів загинула 70-річна жінка. Пошкоджено житловий будинок.

Нещодавно РФ двічі за добу запустила по Миколаївщині "Іскандери".