​У КМДА спростували зв'язок вибуху в Голосіївському районі з газопостачанням

Вибух у Голосіївському районі Києва не пов'язаний із роботою систем газопостачання - будівля не газифікована. Причини стануть зрозумілими після завершення розслідування.

Про це повідомила пресслужба Київської міської державної адміністрації.

"Сьогодні у Голосіївському районі стався вибух на території АТП. Проте попередня інформація про вибух газу не підтвердилась - за інформацією АТ "Київгаз", будівля газифікована не була", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до аварійної служби "Київгазу" надійшла заявка про вибух невідомої суміші. Після прибуття на місце з'ясувалося, що будівля, на території якої стався вибух, не газифікована. Екстрені служби продовжують працювати на місці події.

Як повідомлялося, внаслідок вибуху загинули дві людини.