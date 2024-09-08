Колишній віцепрезидент-республіканець підтримав Гарріс і назвав Трампа найбільшою загрозою
Колишній віцепрезидент-республіканець підтримав Гарріс і назвав Трампа найбільшою загрозою
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Воєнна розвідка України. На морі, у небі, на землі
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Що буде з Tabletki.ua та іншими агрегаторами ліків, скільки в Україні сумнівних препаратів? Відповідає Держлікслужба
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Контроль за держгрошима на лікування українців: хто увійшов до Ради громадського контролю при НСЗУ
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Отруєння Сейму і Десни: як швидко рухається пляма забруднення, що загрожує Києву і коли відновиться екосистема
Забрати нагороди у зрадників
Забрати нагороди у зрадників
Ви тільки не відвертайтеся
Ви тільки не відвертайтеся
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
Зеленський: Путін готовий на "дипломатичне" закінчення війни за умови втрати Україною 30% території
ЗМІ: Україна контратакує під Покровськом
ЗМІ: Україна контратакує під Покровськом
ГоловнаСуспільствоВійна

У Херсоні ворожий дрон атакував маршрутку, шестеро людей поранені

Російська армія скинула вибухівку з дрона на маршрутку.

У Херсоні ворожий дрон атакував маршрутку, шестеро людей поранені
Фото: Роман Мрочко, очільник Херсонської МВА

У Дніпровському районі Херсона шестеро людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з російського безпілотника. Російська армія атакувала маршрутку, а також ще двох цивільнихх, які перебували на вулиці.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін. 

Внаслідок скиду вибухівки з дрона на маршрутку у Херсоні четверо людей постраждали. Ще двоє людей в момент удару знаходились на вулиці. Серед поранених — чоловіки, 57, 58 та 60 років, а також жінки 43, 45 та 60 років. 

Потерпілим надають необхідну допомогу.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies