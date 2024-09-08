У Херсоні ворожий дрон атакував маршрутку, шестеро людей поранені

У Дніпровському районі Херсона шестеро людей постраждали внаслідок скиду вибухівки з російського безпілотника. Російська армія атакувала маршрутку, а також ще двох цивільнихх, які перебували на вулиці.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Внаслідок скиду вибухівки з дрона на маршрутку у Херсоні четверо людей постраждали. Ще двоє людей в момент удару знаходились на вулиці. Серед поранених — чоловіки, 57, 58 та 60 років, а також жінки 43, 45 та 60 років.

Потерпілим надають необхідну допомогу.